​Десятки стран могут столкнуться с массовым голодом из-за COVID-19

Человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба" из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Брисли.

По его словам, уже через несколько месяцев порядка 30 стран могут столкнуться с массовым голодом.

Брисли призвал обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи в такие страны. Кроме того, он предложил создать логистические центры для движения поставок гумпомощи. На их создание Брисли предложил выделить 350 млн долларов.

"Если не начать действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев", - сказал он.