Десятки солдат убиты при нападении боевиков "Аль-Каиды" на военную базу на востоке Йемена

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Десятки йеменских военнослужащих были убиты в пятницу в результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу в городе Эль-Мукалла, расположенном на юго-востоке Йемена. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, военнослужащие регулярной армии поддались панике и практически в полном составе бежали с территории базы, находящейся в провинции Хадрамаут, административным центром которой является Эль-Мукалла. Одновременно исламисты захватили в этом городе центральную тюрьму и выпустили из нее всех заключенных, отбывавших наказание за причастность к террористической деятельности.