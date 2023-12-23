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Десятки рейсов задержаны в аэропорту Берлина из-за сбоя программного обеспечения

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Берлина из-за сбоя программного обеспечения Десятки рейсов задержаны в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта из-за сбоя программного обеспечения.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 20:39
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Берлина из-за сбоя программного обеспечения

Десятки рейсов задержаны в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта из-за сбоя программного обеспечения.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, за день до католического Рождества дюжина самолетов ожидают вылета. Пассажирам сообщили, что в берлинском аэропорту произошел сбой программного обеспечения. Багаж многих путешественников не удалось загрузить в самолет из-за снегопада.

В субботу в Берлине наблюдаются сложные метеоусловия. С утра идет дождь, который временами сменяется мокрым снегом. Ситуация усугубляется сильным ветром.

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