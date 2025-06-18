Десятки рейсов на Бали отменили из-за извержения вулкана на острове

Десятки рейсов на Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Десятки рейсов на Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как передает Report, это следует из данных официального сайта международного аэропорта Денпасара, находящегося на этом курортном острове.

Согласно официальному сайту международного аэропорта Денпасара на Бали, несколько авиакомпаний отменили свои рейсы из-за вулканического извержения. Среди них были Jetstar и Virgin Australia, которые отменили рейсы в различные города Австралии, а также Air India, Air New Zealand, Scoot из Сингапура и Juneyao Airlines из Китая.

Вулкан извергся во вторник, выбросив огромное облако пепла высотой 11 километров. Уровень опасности вулкана был повышен до максимального.