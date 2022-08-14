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Десятки погибли в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане

Десятки погибли в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане По меньшей мере 21 человек, в том числе женщины и дети, погиб, еще десятки людей пострадали в результате проливных дождей и наводнений в афганских провинциях Логар, Вардак и Хост.
Другие страны
14 августа 2022 г. 18:12
Десятки погибли в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане

По меньшей мере 21 человек, в том числе женщины и дети, погиб, еще десятки людей пострадали в результате проливных дождей и наводнений в афганских провинциях Логар, Вардак и Хост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

За последние дни проливные дожди и наводнения принесли ущерб большому числу деревень и поселков в этих трех провинциях, расположенных в восточной и центральной частях Афганистана.

В результате стихии также были уничтожены сотни жилых домов и пострадали тысячи акров сельскохозяйственных земель, а также десятки фруктовых садов.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda daşqınlar onlarla insanın həyatına son qoyub

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