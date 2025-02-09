Десятки мирных жителей погибли при нападении боевиков на автоколонну в Мали

По меньшей мере 25 мирных жителей погибли при нападении боевиков на колонну транспортных средств, сопровождаемых армией Мали.
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Нападение произошло в 30 километрах от крупнейшего города на северо-востоке страны Гао, где действуют вооруженные группировки, враждебные правящей хунте. Это было самое смертоносное нападение на мирных жителей в этом году.
"Нападавшие атаковали колонну из примерно 60 автомобилей, сопровождаемых армией. Солдаты оказали помощь пострадавшим и перевезли 13 раненых в больницу Гао", - сказал Дембеле.
Он также сообщил, что четверо нападавших получили ранения, отказавшись комментировать какие-либо потери среди армии.
Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за нападение.