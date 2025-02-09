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Десятки мирных жителей погибли при нападении боевиков на автоколонну в Мали

Десятки мирных жителей погибли при нападении боевиков на автоколонну в Мали По меньшей мере 25 мирных жителей погибли при нападении боевиков на колонну транспортных средств, сопровождаемых армией Мали.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 17:55
Десятки мирных жителей погибли при нападении боевиков на автоколонну в Мали

По меньшей мере 25 мирных жителей погибли при нападении боевиков на колонну транспортных средств, сопровождаемых армией Мали.

Как передает Report, об этом агентству Associated Press сообщил представитель армии Сулейман Дембеле.

Нападение произошло в 30 километрах от крупнейшего города на северо-востоке страны Гао, где действуют вооруженные группировки, враждебные правящей хунте. Это было самое смертоносное нападение на мирных жителей в этом году.

"Нападавшие атаковали колонну из примерно 60 автомобилей, сопровождаемых армией. Солдаты оказали помощь пострадавшим и перевезли 13 раненых в больницу Гао", - сказал Дембеле.

Он также сообщил, что четверо нападавших получили ранения, отказавшись комментировать какие-либо потери среди армии.

Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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Версия на азербайджанском языке Malidə silahlılar avtomobil karvanına hücum edib, onlarla mülki şəxs həlak olub

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