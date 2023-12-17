Десятки мигрантов утонули во время крушения лодки у Ливии

В результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.

В результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.

Как передает Report , об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM).

Организация сообщила, что не пережили катастрофу в том числе женщины и дети. Причины происшествия не указаны.

По информации ведомства, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек, однако куда направлялось судно, не назвали.

По данным AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран. Представители IOM отметили, что оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек направили в центр содержания недалеко от Триполи.