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Десятки мигрантов утонули во время крушения лодки у Ливии

Десятки мигрантов утонули во время крушения лодки у Ливии В результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 10:28
Десятки мигрантов утонули во время крушения лодки у Ливии

В результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.

Как передает Report, об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM).

Организация сообщила, что не пережили катастрофу в том числе женщины и дети. Причины происшествия не указаны.

По информации ведомства, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек, однако куда направлялось судно, не назвали.

По данным AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран. Представители IOM отметили, что оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек направили в центр содержания недалеко от Триполи.

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