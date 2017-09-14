Десятки маленьких моржей погибли в давке на побережье Аляски

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США рассказали о происшествии на одном из пляжей, расположенном на северо-западе Аляски.

Как сообщает Report со ссылкой на US News, в результате давки на побережье погибли 64 моржа. Инцидент произошел неподалеку от Пойнт-Лей.

Отмечается, что причиной массовой давки могла стать паника, вызванная внешними факторами. Более крупные особи буквально раздавили молодой выводок.

Как отметила Андреа Медейрус, представляющая Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных, всего численность моржей в этом регионе достигает около 40 тысяч особей.