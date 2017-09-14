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    Десятки маленьких моржей погибли в давке на побережье Аляски

    Инцидент произошел на пляже неподалеку от Пойнт-Лей

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США рассказали о происшествии на одном из пляжей, расположенном на северо-западе Аляски.

    Как сообщает Report со ссылкой на US News, в результате давки на побережье погибли 64 моржа. Инцидент произошел неподалеку от Пойнт-Лей.

    Отмечается, что причиной массовой давки могла стать паника, вызванная внешними факторами. Более крупные особи буквально раздавили молодой выводок.

    Как отметила Андреа Медейрус, представляющая Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных, всего численность моржей в этом регионе достигает около 40 тысяч особей.

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