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    Десятки людей провели ночь на сломавшейся канатной дороге на Монблане

    В операции принимают участие спасатели из Франции, Италии и Швейцарии

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Несколько десятков туристов вынуждены были  провести ночь в кабинках сломавшегося фуникулера на горе Монблан во французских Альпах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, изначально на канатной дороге застряли 110 человек, однако большинство из них были эвакуированы с помощью вертолетов.

    Спасательная операция была приостановлена на ночь и возобновится сегодня утром.

    Сообщается, что кабинки канатной дороги по невыясненным причинам запутались и остановились.

    По разным данным, заблокированными на высоте 3800 м остаются от 33 до 45 человек. Спасатели доставили им еду, воду и одеяла.

    В операции принимают участие спасатели из Франции, Италии и Швейцарии. 

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