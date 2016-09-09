Десятки людей провели ночь на сломавшейся канатной дороге на Монблане

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Несколько десятков туристов вынуждены были провести ночь в кабинках сломавшегося фуникулера на горе Монблан во французских Альпах.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, изначально на канатной дороге застряли 110 человек, однако большинство из них были эвакуированы с помощью вертолетов.

Спасательная операция была приостановлена на ночь и возобновится сегодня утром.

Сообщается, что кабинки канатной дороги по невыясненным причинам запутались и остановились.

По разным данным, заблокированными на высоте 3800 м остаются от 33 до 45 человек. Спасатели доставили им еду, воду и одеяла.

В операции принимают участие спасатели из Франции, Италии и Швейцарии.