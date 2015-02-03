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    ​Десятки людей погибли под бомбами в Сирии

    самые тяжелые потери отмечены в городе Джасим на юге страны

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Авиаудары, нанесенные сирийскими правительственными войсками по городам, находящимся в руках мятежников, стоили жизни многим людям.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, самые тяжелые потери отмечены в городе Джасим на юге страны.

    По словам представителей оппозиции, в Джасиме погибло 14 человек.

    Базирующийся в Британии Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил о гибели шести человек в городе Дума неподалеку от Дамаска.

    Сообщения о погибших приходят и из других мест в Сирии.

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