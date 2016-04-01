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    Десятки людей остаются под завалами эстакады в Индии

    Число погибших в результате аварии достигло 23 человек

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В результате  обрушения  31 марта недостроенной автомобильной эстакады в индийском городе Колката  десятки человек не могут выбраться из-под завалов. Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, на месте продолжают работать спасатели.

    Число погибших в результате аварии достигло 23 человек.

    Двухкилометровую эстакаду строят с 2009 года. При этом уже несколько раз были пропущены сроки сдачи работ.

    Причина обрушения пока не ясна, но, возможно, речь идет о недостаточном контроле за качеством строительства и нехватке стройматериалов.

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