 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Десятки людей эвакуированы из загоревшегося торгового дома в Казахстане

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Здание торгового дома загорелось в воскресенье в Кокшетау в Акмолинской области Казахстана, пожарные эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

    "Пожар локализован в 13.05 (10.05 мск) и ликвидирован в 13.22 (11.22 по бакинскому времени). В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении КЧС.

    В ликвидации пожара принимали участие 45 сотрудников службы пожаротушения и 9 единиц техники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi