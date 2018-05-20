Десятки людей эвакуированы из загоревшегося торгового дома в Казахстане

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Здание торгового дома загорелось в воскресенье в Кокшетау в Акмолинской области Казахстана, пожарные эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

"Пожар локализован в 13.05 (10.05 мск) и ликвидирован в 13.22 (11.22 по бакинскому времени). В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении КЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 45 сотрудников службы пожаротушения и 9 единиц техники.