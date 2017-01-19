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    Десятки еврейских центров в США получили ложные сообщения о бомбе

    Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ ФБР совместно с министерством юстиции США проводит расследование в связи с ложными сообщениями о заложенной бомбе, которые получили в среду 28 еврейских культурных центров в 17 штатах.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Во всех учреждениях была проведена эвакуация посетителей и персонала, однако все угрозы оказались ложными. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

    По данным Reuters, схожая волна ложных сообщений о заложенном взрывном устройстве накрыла США в начале января. Тогда были затронуты 16 еврейских центров в девяти штатах.

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