Десятки еврейских центров в США получили ложные сообщения о бомбе

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ ФБР совместно с министерством юстиции США проводит расследование в связи с ложными сообщениями о заложенной бомбе, которые получили в среду 28 еврейских культурных центров в 17 штатах.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Во всех учреждениях была проведена эвакуация посетителей и персонала, однако все угрозы оказались ложными. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

По данным Reuters, схожая волна ложных сообщений о заложенном взрывном устройстве накрыла США в начале января. Тогда были затронуты 16 еврейских центров в девяти штатах.