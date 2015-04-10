Десятки человек пострадали при взрыве на пункте сбора ополченцев в Багдаде

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Двое человек погибли и еще десятки людей пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего cегодня рядом со сборным пунктом народного ополчения в столице Ирака - Багдаде, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Рядом с пунктом регистрации и сбора иракских ополченцев был подорван заминированный автомобиль. Согласно первоначальным данным, в результате теракта по меньшей мере два человека были убиты на месте.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за этот взрыв.