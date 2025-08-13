О нас

Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню

Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню Более 30 человек получили травмы, один человек пропал без вести в результате удара тайфуна "Подыль" по Тайваню.
Другие страны
13 августа 2025 г. 18:21
Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню

Более 30 человек получили травмы, один человек пропал без вести в результате удара тайфуна "Подыль" по Тайваню.

Как передает Report, об этом сообщил Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.

По его данным "общее число пострадавших составило 33". "Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Тайдуне и Гаосюне" - по 13 человек в каждом", указывает CEOC. Без вести пропал рыбак, которого, как полагают, могло унести в море. Поиски пропавшего затрудняют ливень и сильный ветер.

На острове произошли отключения электроэнергии: по данным CEOC, более 130 тыс. домохозяйств во время прохождения тайфуна остались без электричества. Подача электроэнергии была быстро восстановлена в 76 тыс. домохозяйствах, 58 тыс. пока остаются без света.

Как сообщило Центральное метеорологическое управление острова, тайфун ушел с Тайваня и движется в сторону материкового Китая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

ХАМАС подтвердил готовность к переговорам о прекращении огня
ХАМАС подтвердил готовность к переговорам о прекращении огня
13 августа 2025 г. 19:41
СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели
СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели
13 августа 2025 г. 19:25
Президент Украины планирует созвониться с Трампом после встречи на Аляске
Президент Украины планирует созвониться с Трампом после встречи на Аляске
13 августа 2025 г. 19:14
Макрон: Трамп намерен добиваться прекращения огня в Украине на саммите РФ и США
Макрон: Трамп намерен добиваться прекращения огня в Украине на саммите РФ и США
13 августа 2025 г. 19:10
Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты
Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты
13 августа 2025 г. 19:07
Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины
Зеленский: Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины
13 августа 2025 г. 19:00
Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом
Зеленский: Территориальные вопросы обсуждались в разговоре с Трампом
13 августа 2025 г. 18:58
Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня
Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня
13 августа 2025 г. 18:55
Лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина в Аляске
Лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина в Аляске
13 августа 2025 г. 18:51
У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек
У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек
13 августа 2025 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi