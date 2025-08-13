Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню

Более 30 человек получили травмы, один человек пропал без вести в результате удара тайфуна "Подыль" по Тайваню.

Как передает Report, об этом сообщил Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.

По его данным "общее число пострадавших составило 33". "Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Тайдуне и Гаосюне" - по 13 человек в каждом", указывает CEOC. Без вести пропал рыбак, которого, как полагают, могло унести в море. Поиски пропавшего затрудняют ливень и сильный ветер.

На острове произошли отключения электроэнергии: по данным CEOC, более 130 тыс. домохозяйств во время прохождения тайфуна остались без электричества. Подача электроэнергии была быстро восстановлена в 76 тыс. домохозяйствах, 58 тыс. пока остаются без света.

Как сообщило Центральное метеорологическое управление острова, тайфун ушел с Тайваня и движется в сторону материкового Китая.