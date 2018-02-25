Десятки человек пострадали при пожаре на дискотеке в Италии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Пожар на одной из дискотек итальянского города Дезенцано-дель-Гарда стал причиной госпитализации семнадцати человек с признаками серьезного отравления дымом.
Как передает Report, информацию об этом распространило управление скорой медицинской помощи Ломбардии в воскресенье, 25 февраля.
На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты, вертолет и шесть карет скорой помощи, сообщает «РИА Новости».
В местные больницы также самостоятельно обратились не менее 52 человек.
Всего в здании находилось несколько сотен посетителей, которые были эвакуированы на автобусах, предоставленных местными властями.
News DepartmentАвтор новости
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