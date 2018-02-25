 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Десятки человек пострадали при пожаре на дискотеке в Италии

    В местные больницы также самостоятельно обратились не менее 52 человек

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Пожар на одной из дискотек итальянского города Дезенцано-дель-Гарда стал причиной госпитализации семнадцати человек с признаками серьезного отравления дымом.

    Как передает Report, информацию об этом распространило управление скорой медицинской помощи Ломбардии в воскресенье, 25 февраля.

    На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты, вертолет и шесть карет скорой помощи, сообщает «РИА Новости».

    В местные больницы также самостоятельно обратились не менее 52 человек.

    Всего в здании находилось несколько сотен посетителей, которые были эвакуированы на автобусах, предоставленных местными властями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi