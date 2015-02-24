Десятки человек пострадали при крушении электрички под Лос-Анджелесом

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек пострадали в результате крушения поезда под Лос-Анджелесом в штате Калифорния.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, местные СМИ сообщили, что рано утром во вторник пригородная электричка столкнулась с находившимся на железнодорожном полотне тракторным прицепом.

Инцидент произошел в районе города Окснард. В результате аварии три вагона сошли с рельсов. Информация о погибших пока не поступала. Подробности аварии выясняются.