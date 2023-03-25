Десятки человек погибли в США из-за торнадо

На американский штат Миссисипи обрушился торнадо. В результате буйства стихии скончались десятки человек.

На американский штат Миссисипи обрушился торнадо. В результате буйства стихии скончались десятки человек.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, торнадо сорвал крыши с домов, повредил здания, а также стал причиной отключения электричества у тысяч людей. В результате ЧП погибли 23 человека, несколько десятков получили ранения, еще четверо пропали без вести.

"У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные команды, которые продолжают работать сегодня утром. Ряд сил и средств находятся на местах для оказания помощи тем, кто пострадал", — приводит телеканал сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям штата.

Уточняется, что поисково-спасательные работы начались после того, как подтвержденный торнадо обрушился на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк, который, по словам местных жителей, был уничтожен смерчем.