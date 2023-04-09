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Десятки человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Конго

Десятки человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Конго Не менее 21 человека погибли в результате вооруженного нападения на деревню в Демократической Республике Конго.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 08:26
Десятки человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Конго

Не менее 21 человека погибли в результате вооруженного нападения на деревню в Демократической Республике Конго.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-presse со ссылкой на представителя местного гражданского общества Патрик Мукохе.

Инцидент произошел в деревне Энебула примерно в 30 километрах к западу от города Ойча в восточной провинции Северное Киву.

По предварительной версии, нападение совершила группировка "Альянс демократических сил", которую связывают с ИГИЛ. На месте резни было обнаружено 21 тело, в том числе женщин.

Представитель местных военных властей Чарльз Эхута Омеанга подтвердил факт нападения, которое он также приписал "террористам АДС".

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Версия на азербайджанском языке Konqoda kəndə silahlı hücum zamanı 21 nəfər öldürülüb

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