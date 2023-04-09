Десятки человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Конго

Не менее 21 человека погибли в результате вооруженного нападения на деревню в Демократической Республике Конго.
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Инцидент произошел в деревне Энебула примерно в 30 километрах к западу от города Ойча в восточной провинции Северное Киву.
По предварительной версии, нападение совершила группировка "Альянс демократических сил", которую связывают с ИГИЛ. На месте резни было обнаружено 21 тело, в том числе женщин.
Представитель местных военных властей Чарльз Эхута Омеанга подтвердил факт нападения, которое он также приписал "террористам АДС".