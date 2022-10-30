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Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса

Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса Десятки городов Великобритании были вынуждены отменить в этом году празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни и финансовых проблем.
Другие страны
30 октября 2022 г. 23:31
Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса

Десятки городов Великобритании были вынуждены отменить в этом году празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни и финансовых проблем.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sun.

Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.

"Крупнейшие города Великобритании были вынуждены отменить празднование ночи Гая Фокса в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - отмечает издание.

В частности, от запуска фейерверков отказались Манчестер, Лидс, Кардифф, Глазго. Городской совет Манчестера отметил в заявлении, что одна из причин отмены мероприятия, в котором ежегодно участвуют более 100 тысяч человек, - "растущие расходы" администрации.

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