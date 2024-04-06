Десятки авиарейсов отменили из-за шторма "Кэтлин" в аэропортах Великобритании

Десятки рейсов отменили из-за шторма "Кэтлин" в аэропортах Великобритании.

Десятки рейсов отменили из-за шторма "Кэтлин" в аэропортах Великобритании.

Как передает Report , об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что сильный ветер скоростью до 31 метра в секунду обрушился на западную часть королевства, на фоне чего был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. При этом без электричества остались примерно 34 тыс. жителей. Кроме того, из-за сложившихся условий не было совершено около 70 запланированных авиаперелетов.

В свою очередь, метеоролог Элли Глейзер указала, что шторм также станет причиной повышения температуры в Соединенном Королевстве, которая окажется выше средней.