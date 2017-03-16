Десять человек ранены в ходе извержения вулкана Этна на Сицилии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Десять человек были ранены в четверг в ходе извержения вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило информагентство Ansa.

По предварительным данным, речь идет о небольших ранениях, которые были получены находившимися на Этне людьми в результате выброса вулканического материала из так называемого "нового кратера" в верхней части юго-восточного склона вулкана. Сообщается лишь о легких ранениях и контузиях. Шесть человек были доставлены в больницы городов Катания и Ачиреале.