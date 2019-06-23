Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США - ФОТО

Один человек погиб и еще десять пострадали в результате стрельбы в баре Келлис Паб в американском городе Саут Бенд, штат Индиана.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщила местная полиция в воскресенье, 23 июня.

"Отдел убийств округа Сент-Джозеф ведет расследование после стрельбы в "Келлис Паб" этим утром. ...Один человек погиб, и многие другие получили ранения… Число раненых может достигать десяти", - говорится в записи на странице полицейского отделения города в Twitter.

После стрельбы полицейские обнаружили на месте инцидента одного тяжелораненого. Его доставили в больницу, где тот умер от полученных травм. Остальные пострадавшие впоследствии самостоятельно обратились в медицинские учреждения, сообщает местный телеканал WSBT22.

В момент стрельбы в баре находилось, по предварительным оценкам, от 50 до 100 человек. Информации о задержании подозреваемых не поступало.