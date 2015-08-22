Десять человек погибли в результате теракта у военной базы в Сомали

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в субботу в результате взрыва в военном лагере на юге Сомали. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в местной полиции.

Инцидент произошел в портовом городе Кисмайо. По предварительным данным, взрыв осуществил террорист-смертник, который направил начиненный взрывчаткой автомобиль на ворота военного лагеря, где солдаты проходят боевую подготовку для борьбы с исламской экстремистской группой "Аш-Шабаб", заявил офицер полиции Али Ахмед.