Десять человек погибли в результате схода оползня на Филиппинах - ВИДЕО

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В результате схода оползня в провинции Себу на Филиппинах погибло 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная служба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Инцидент произошел в городе Нага. Ранее глава местной полиции Родерик Гонсалес сообщил, что причиной оползня стали сильные ливни. Оползень накрыл десятки домов, под завалами оказались несколько десятков человек. На месте работают команды спасателей.

Как сообщили местные власти, также в результате оползня пострадали 8 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести.