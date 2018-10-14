Десять человек погибли в результате ДТП с внедорожником в Индии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновения внедорожника с грузовиком в штате Чхаттисгарх в Индии. Об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

По его данным, внедорожник врезался в грузовик при совершении обгона на трассе, соединяющей города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии. Отмечается, что девять человек погибли на месте, один пострадавший позднее скончался в больнице. Погибшие, которые приходились друг другу родственниками, возвращались из паломнической поездки.

Следователи начали расследование деталей происшествия. Водитель грузовика, как указывает "Синьхуа", скрылся с места аварии.

Напомним, что ранее в Чувашии произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.