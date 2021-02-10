10 человек арестованы за кражу более $100 млн в криптовалютах у знаменитостей

Жертвами атак злоумышленников в 2020 году стали тысячи людей, в том числе влиятельные блогеры, известные спортсмены, музыканты

Правоохранительные органы США, Канады и нескольких европейских стран ликвидировали преступную группировку, которая похитила более 100 млн долларов США в криптовалютах у известных личностей. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, восемь человек были арестованы 9 февраля, где именно - не уточняется. До этого по одному человеку было арестовано в Бельгии и на Мальте.

"Жертвами атак злоумышленников в 2020 году стали тысячи людей, в том числе влиятельные блогеры, известные спортсмены, музыканты и их семьи в США, - отметили в Европоле. - Преступники похитили у них более $100 млн в криптовалютах после незаконного получения доступа к их телефонам". Члены группировки также занимались кражей личной информации, денег и размещали информацию в социальных сетях от лица своих жертв.

Данное расследование, в котором, помимо США и Канады, принимали участие Бельгия, Великобритания и Мальта, было инициировано около года назад.

Европол оказал поддержку в его проведении.