О нас
Report Georgia
Аудио новости

10 человек арестованы за кражу более $100 млн в криптовалютах у знаменитостей

10 человек арестованы за кражу более $100 млн в криптовалютах у знаменитостей Жертвами атак злоумышленников в 2020 году стали тысячи людей, в том числе влиятельные блогеры, известные спортсмены, музыканты
Другие страны
10 февраля 2021 г. 15:04
10 человек арестованы за кражу более $100 млн в криптовалютах у знаменитостей

Правоохранительные органы США, Канады и нескольких европейских стран ликвидировали преступную группировку, которая похитила более 100 млн долларов США в криптовалютах у известных личностей. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, восемь человек были арестованы 9 февраля, где именно - не уточняется. До этого по одному человеку было арестовано в Бельгии и на Мальте.

"Жертвами атак злоумышленников в 2020 году стали тысячи людей, в том числе влиятельные блогеры, известные спортсмены, музыканты и их семьи в США, - отметили в Европоле. - Преступники похитили у них более $100 млн в криптовалютах после незаконного получения доступа к их телефонам". Члены группировки также занимались кражей личной информации, денег и размещали информацию в социальных сетях от лица своих жертв.

Данное расследование, в котором, помимо США и Канады, принимали участие Бельгия, Великобритания и Мальта, было инициировано около года назад.

Европол оказал поддержку в его проведении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi