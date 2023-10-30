Десантный корабль ВМС США направился в восточную часть Средиземного моря

Десантный корабль ВМС США USS Bataan, на борту которого находится 26-й экспедиционный корпус морской пехоты, направляется в восточную часть Средиземного моря.

Десантный корабль ВМС США USS Bataan, на борту которого находится 26-й экспедиционный корпус морской пехоты, направляется в восточную часть Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в настоящее время корабль находится в водах Красного моря, ожидается, что вскоре он пройдет Суэцкий канал и попадет в Средиземное море. Решение о переброске морской пехоты было принято, поскольку Пентагон опасается, что палестино-израильский конфликт обострится и охватит весь регион.

Телеканал в середине октября отмечал, что американские власти готовили 26-й экспедиционный корпус к возможному развертыванию близ Израиля. Подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.