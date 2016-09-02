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    Der Spiegel: Правительство Германии намерено дистанцироваться от резолюции о признании т.н. "геноцида армян"

    Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт выступит с заявлением

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Германии намерено дистанцироваться от принятой Бундестагом резолюции о признании так называемого "геноцида армян", тем самым сделав "политический жест" по отношению к Турции.

    Как передает Report, об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на диписточники.

    По их словам, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт выступит с заявлением о том, что принятая резолюция не имеет обязательной силы для правительства, а является "политическим заявлением Бундестага без юридического значения".

    Власти Германии ожидают, что в ответ на этот шаг Турция допустит немецких депутатов на авиабазу Инджирлик.

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