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Der Spiegel: немецкую экономику ожидает трагедия в пяти актах и рецессия

Der Spiegel: немецкую экономику ожидает трагедия в пяти актах и рецессия Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузиться".
Другие страны
13 сентября 2022 г. 04:43
Der Spiegel: немецкую экономику ожидает трагедия в пяти актах и рецессия

Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузиться".

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

В публикации отмечается, что первые предприятия прекращают работу, а потребление падает. В это время немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, который способен надолго ослабить страну.

"Это - трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что появляется все больше панических сообщений о различных предприятиях, которые поступают из разных регионов Германии, но главы концернов и лидеры профсоюзов "уже не скрывают своего страха".

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