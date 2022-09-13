Der Spiegel: немецкую экономику ожидает трагедия в пяти актах и рецессия

Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузиться".

Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузиться".

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

В публикации отмечается, что первые предприятия прекращают работу, а потребление падает. В это время немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, который способен надолго ослабить страну.

"Это - трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что появляется все больше панических сообщений о различных предприятиях, которые поступают из разных регионов Германии, но главы концернов и лидеры профсоюзов "уже не скрывают своего страха".