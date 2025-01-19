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Der Spiegel назвал демографическую ситуацию в Украине катастрофической

Der Spiegel назвал демографическую ситуацию в Украине катастрофической Демографический кризис охватил Украину еще до российского вторжения, однако именно во время войны ситуация ухудшилась катастрофически, когда почти семь миллионов человек бежали за границу.
Другие страны
19 января 2025 г. 19:38
Der Spiegel назвал демографическую ситуацию в Украине катастрофической

Демографический кризис охватил Украину еще до российского вторжения, однако именно во время войны ситуация ухудшилась катастрофически, когда почти семь миллионов человек бежали за границу.

Как передает Report, об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Отмечается, что население Украины начало стареть еще в 1960-х годах, ситуацию усугубил экономический коллапс 1990-х годов, когда распался Советский Союз, ведь "миллионы женщин и мужчин боялись за свое будущее", поэтому рожали меньше детей или эмигрировали.

"Полномасштабная война России, которая началась в феврале 2022 года превратила демографический кризис в катастрофу. Почти семь миллионов человек бежали за границу, по меньшей мере пять миллионов украинцев сейчас живут под российской оккупацией, десятки тысяч мирных жителей и до 100 тысяч военных погибли.

Если в начале 1990-х годов в Украине проживало 51,5 миллиона жителей, то сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает лишь 29 миллионов", - говорится в материале.

Издание отмечает, что эта тенденция затрагивает не только Украину: "Россия также сталкивается с подобной проблемой. Однако население РФ почти в четыре раза больше, чем в Украине".

Журнал подчеркивает, что для предотвращения нынешней тенденции в Украине люди должны вернуться: "Для того чтобы это произошло, в первую очередь должна закончиться война и должна быть гарантирована безопасность. В противном случае вряд ли кто-то вернется в свою страну. Наоборот, число уезжающих из Украины будет расти".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna demoqrafik fəlakət içərisindədir

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