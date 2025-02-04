Депутаты Верховной Рады Украины акцентируют внимание на международном характере преступлений Варданяна

Группа украинских депутатов высказалась в социальных сетях о преступлениях Рубена Варданяна, в отношении которого в настоящее время проходит судебный процесс в Баку по обвинению в терроризме, его финансировании и других тяжких преступлениях.

Группа депутатов Верховной Рады отмечает, что Рубен Варданян, в отношении которого в настоящее время проходит судебный процесс в Азербайджане, совершал незаконные действия и против Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ отмечают, что к Варданяну неоднократно возникали вопросы и у Украины - со стороны парламентариев, президента и спецслужб.

"В 2022 году указом Зеленского [президента Украины Владимира Зеленского] Варданян был внесен в санкционные списки Украины. В 2023 году СБУ [Служба безопасности Украины] внесла его в базу "Миротворец" с характеристикой "пособник российско-фашистских захватчиков и террористов". В 2024 году 18 депутатов парламента Украины подписали коллективное письмо с требованием исключить Варданяна из числа номинантов на Нобелевскую премию мира", - подчеркивают издания.

Отмечается, что начало в Азербайджане судебного процесса против Варданяна вновь привлекло внимание депутатов Верховной Рады, которые высказываются в соцсетях с призывами обратить внимание на международный характер его преступной деятельности.

Николай Галушко, депутат от партии "Слуга Народа" написал у себя в Facebook, что Рубен Варданян - это человек, дважды враг Украины, а также "российская марионетка и кошелек Путина".

Юрий Камельчук, однопартиец Галушко, в видеороликах на личных аккаунтах заявляет: "На этом персонаже (Варданяне) просто клейма негде ставить. Если бы он не находился под стражей в Азербайджане, его следовало бы доставить в Украину или Литву, например. Кстати, на сайте "Миротворец" так и написано: "подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО".

Камельчука поддержал Александр Федиенко, который заявил, что Варданян - "деятель, известный своей близостью к Путину, стал символом финансовой поддержки российской агрессии. С 2019 года его имя фигурирует в расследованиях и санкционных списках США, ЕС и Украины".

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьям данного кодекса.