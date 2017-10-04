Депутаты правящей партии призвали отправить в отставку главу МИД Великобритании

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии призвали премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй отправить в отставку главу британского МИД Бориса Джонсона после его высказываний о ливийском городе Сирт, сообщает Report cо ссылкой на газету The Times.

Б.Джонсон оказался ввязан в еще один скандал. Так, выступая накануне вечером на мероприятии на полях съезда Консервативной партии в Манчестере, Джонсон, похвалив "белоснежный песок", "прекрасное море" и "настоящий потенциал" Ливии, которую он посетил в августе, на этом не остановился.

Он сказал: "Есть британские бизнесмены, отличные ребята, которые хотят инвестировать в побережье Сирта. Они готовы превратить Сирт в новый Дубай. Надо только убрать трупы оттуда, и они будут там".