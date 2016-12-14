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    Депутаты парламента Франции выступил за продление чрезвычайного положения в стране

    Если инициативу одобрит сенат страны, то во Франции будет установлен самый длинный период непрерывного ЧП

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Франции в пятый раз одобрили инициативу о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.

    Как передает Report, об этом сообщает RTL.

    Таким образом, президентские и парламентские выборы в стране пройдут во время действия режима чрезвычайного положения.

    Предложение было вынесено на голосование в национальное собрание республики по запросу правительства. «За» проголосовали 288 депутатов, «против» — 32.

    Отмечается, что против проголосовали депутаты «Левого фронта», члены партии экологов и несколько депутатов от правоцентристской партии «Республиканцы».

    Как отмечает издание, если инициативу одобрит сенат страны, то во Франции будет установлен самый длинный период непрерывного чрезвычайного положения — 20 месяцев.

    Режим ЧП был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после парижских терактов 13 ноября 2015 года.

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