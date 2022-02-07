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Депутаты отправили в отставку спикера парламента Черногории

Депутаты отправили в отставку спикера парламента Черногории Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании поддержал отставку спикера парламента Алексы Бечича. Голосование состоялось по инициативе оппозиционной Демократической партии социалистов Мило Джукановича.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 23:52
Депутаты отправили в отставку спикера парламента Черногории

Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании поддержал отставку спикера парламента Алексы Бечича. Голосование состоялось по инициативе оппозиционной Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведет в понедельник пресс-служба парламента.

"Голосовало 79 депутатов, "за" проголосовали 43 депутата, "против" 36, один воздержался. Парламент принял решение о лишении должности спикера парламента", - заявила заместитель председателя парламента Бранка Бошняк.

Напомним, что 4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar Monteneqro parlamentinin sədrini vəzifəsindən azad ediblər

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