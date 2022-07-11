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Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству

Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции не поддержали резолюцию о недоверии правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн.
Другие страны
11 июля 2022 г. 22:51
Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции не поддержали резолюцию о недоверии правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила спикер палаты Яэль Брон-Пиве по итогам голосования, состоявшегося в понедельник вечером.

"За проект резолюции проголосовали 146 из 577 депутатов. Таким образом, необходимое большинство для принятия документа не получено", - сказала она.

Проект резолюции был внесен от имени "Нового народного экологического и социального союза", который объединяет движение "Неподчинившаяся Франция", соцпартию, компартию и альянс "Европа - Экология - "Зеленые". Свой демарш левый блок связывает с отказом премьер-министра провести на минувшей неделе голосование в палате после сформирования нового состава правительства и представления его программы.

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