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Депутаты левой партии Франции направят парламенту предложение об отрешении Макрона от власти

Депутаты левой партии Франции направят парламенту предложение об отрешении Макрона от власти Депутаты левой партии "Неподчинившаяся Франция" направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эмманюэля Макрона от должности президента республики.
Другие страны
26 августа 2024 г. 23:37
Депутаты левой партии Франции направят парламенту предложение об отрешении Макрона от власти

Депутаты левой партии "Неподчинившаяся Франция" направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эмманюэля Макрона от должности президента республики.

Как передает Report, об этом сообщил национальный координатор партии Манюэль Бомпар в соцсети X.

"Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. "Неподчинившаяся Франция" приняла такое решение после того, как Макрон отказался назначить кандидата от левого "Нового народного фронта", - отметил он.

Бомпар также призвал всех сторонников левых к маршам протеста против этого решения президента.

"Все, для кого важна демократия, должны мобилизоваться для того, чтобы президент принял во внимание результаты выборов", - отметил он.

Ранее президент Эмманюэль Макрон отверг кандидатуру Люси Кастетс, предложенную левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики.

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Версия на азербайджанском языке Solçu deputatlar parlamentə Makronun istefası təklifini göndərəcək

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