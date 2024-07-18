Депутаты левой и правой оппозиции выступили против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК

Представители левой оппозиции Франции считают, что Урсула фон дер Ляйен не достойна нового мандата во главе Еврокомиссии (ЕК).

Представители левой оппозиции Франции считают, что Урсула фон дер Ляйен не достойна нового мандата во главе Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила депутат партии "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри, являющаяся сопредседателем группы левых в Европейском парламенте.

Выступая с трибуны сессии ЕП в Страсбурге, Обри заявила, что фон дер Ляйен не выполнила в рамках первого мандата ни одно из своих обязательств в качестве главы ЕК.

"Сегодня вы должны были бы выступать не Европарламенте, а в суде, - обратилась Обри к фон дер Ляйен. - Поэтому группа левых проголосует против вашей кандидатуры".

Представитель правой группы "Европа суверенных наций", депутат Польши Ева Заячковска-Герник заявила, что избрание фон дер Ляйен главой Еврокомиссии "было ошибкой", поскольку ее председательство привело к разрушению европейской экономики. "Европейцы становятся все беднее, - сказала Заячковска-Герник. - За то, что вы сделали, вы заслуживаете тюрьмы, а не переизбрания".