Депутаты Кыргызстана предложили перевести кыргызский язык на латиницу

Депутаты парламента Кыргызстана Эмиль Токтошев и Камила Талиева выступили с предложением перевести кыргызский язык с кириллицы на латиницу.

Депутаты парламента Кыргызстана Эмиль Токтошев и Камила Талиева выступили с предложением перевести кыргызский язык с кириллицы на латиницу.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба Верховного совета Кыргызстана.

"Чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу", - заявил Токтошев в рамках обсуждения проекта конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

По мнению парламентариев, данную реформу необходимо было провести еще давно.

Согласно данным пресс-службы, по результатам обсуждения законопроект "О государственном языке Кыргызской Республики" был принят во втором чтении. Проект подразумевает обязательное использование кыргызского языка при документообороте почти во всех областях деятельности, при этом русский язык будет применяться как дублирующий.