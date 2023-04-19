О нас

Депутаты Кыргызстана предложили перевести кыргызский язык на латиницу

Депутаты Кыргызстана предложили перевести кыргызский язык на латиницу Депутаты парламента Кыргызстана Эмиль Токтошев и Камила Талиева выступили с предложением перевести кыргызский язык с кириллицы на латиницу.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 19:58
Депутаты Кыргызстана предложили перевести кыргызский язык на латиницу

Депутаты парламента Кыргызстана Эмиль Токтошев и Камила Талиева выступили с предложением перевести кыргызский язык с кириллицы на латиницу.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба Верховного совета Кыргызстана.

"Чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу", - заявил Токтошев в рамках обсуждения проекта конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

По мнению парламентариев, данную реформу необходимо было провести еще давно.

Согласно данным пресс-службы, по результатам обсуждения законопроект "О государственном языке Кыргызской Республики" был принят во втором чтении. Проект подразумевает обязательное использование кыргызского языка при документообороте почти во всех областях деятельности, при этом русский язык будет применяться как дублирующий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi