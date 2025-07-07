О нас

Депутаты Европарламента провели слушания в память о геноциде мусульман в Боснии-Герцеговине  

Депутаты Европарламента провели слушания в память о геноциде мусульман в Боснии-Герцеговине   В Европарламенте сегодня состоялись памятные слушания в связи с 30-й годовщиной геноцида в Сребренице, которая отмечается на этой неделе.
Другие страны
7 июля 2025 г. 19:35
Депутаты Европарламента провели слушания в память о геноциде мусульман в Боснии-Герцеговине  

В Европарламенте сегодня состоялись памятные слушания в связи с 30-й годовщиной геноцида в Сребренице, которая отмечается на этой неделе.

Как сообщает европейское бюро Report, председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с заявлением, призвав не забывать эти трагичные события, ставшие крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Выступившие далее представители всех политических групп призвали сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Наряду с этим многие выступающие призвали обратить внимание на трагические события в Газе, где продолжается гуманитарный кризис.

Резня в Сребренице произошла в июле 1995 года, когда около 8000 боснийских мусульман были убиты армией боснийских сербов. Жертвами были в основном мужчины, от подростков до пожилых людей. В 2007 году Международный суд постановил, что зверства в Сребренице представляли собой геноцид.

Командующий армией боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению после того, как суды ООН признали его в 2017 году виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avroparlamentarilər Bosniya və Herseqovinada müsəlmanların soyqırımını anmaq üçün dinləmələr keçirib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi