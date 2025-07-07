Депутаты Европарламента провели слушания в память о геноциде мусульман в Боснии-Герцеговине

В Европарламенте сегодня состоялись памятные слушания в связи с 30-й годовщиной геноцида в Сребренице, которая отмечается на этой неделе.

В Европарламенте сегодня состоялись памятные слушания в связи с 30-й годовщиной геноцида в Сребренице, которая отмечается на этой неделе.

Как сообщает европейское бюро Report, председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с заявлением, призвав не забывать эти трагичные события, ставшие крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Выступившие далее представители всех политических групп призвали сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Наряду с этим многие выступающие призвали обратить внимание на трагические события в Газе, где продолжается гуманитарный кризис.

Резня в Сребренице произошла в июле 1995 года, когда около 8000 боснийских мусульман были убиты армией боснийских сербов. Жертвами были в основном мужчины, от подростков до пожилых людей. В 2007 году Международный суд постановил, что зверства в Сребренице представляли собой геноцид.

Командующий армией боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению после того, как суды ООН признали его в 2017 году виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.