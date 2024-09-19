Депутаты Европарламента призывают ЕС разрешить Украине наносить удары по территории РФ

Депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России, поддержав соответствующую резолюцию.

Депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России, поддержав соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Европарламент.

В резолюции, принятой в четверг большинством голосов (425 - за, 131 - против при 63 воздержавшихся), подчеркивается, что без снятия действующих ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется уязвимой для российских атак на население и инфраструктуру.

В парламенте отметили, что недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование, могут подорвать предпринятые до сих пор усилия, и выразили сожаление по поводу того, что уровень военной помощи Украине со стороны стран ЕС снижается.

Депутаты Европарламента повторяют свой призыв к государствам-членам выполнить свои обязательства по поставке в Украину одного миллиона патронов боеприпасов и ускорить доставку вооружения, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая крылатую ракету TAURUS. Они также подтверждают свою позицию, согласно которой все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательство выделять не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на военную поддержку Украины.