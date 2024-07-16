Депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса после визитов Орбана в РФ и КНР

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо 63 депутатов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

"Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай", - указано в материале.

Депутаты в письме заявили, что Орбан злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС, нанес значительный ущерб союзу.

Орбан 5 июля в Москву провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позднее, 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.