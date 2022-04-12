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Депутаты Бундестага отправятся на Украину по приглашению киевских коллег

Депутаты Бундестага отправятся на Украину по приглашению киевских коллег Политики фракций правящих партий Бундестага отправляются во вторник на Украину в знак солидарности с Киевом.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 13:42
Депутаты Бундестага отправятся на Украину по приглашению киевских коллег

Политики фракций правящих партий Бундестага отправляются во вторник в Украину в знак солидарности с Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

В поездке принимают участие главы комитетов парламента ФРГ по обороне (Мари-Агнес Штрак-Циммерман - Свободная демократическая партия), по европейским делам (Антон Хофрайтер - "зеленые") и по внешней политике (Михаэль Рот - Социал-демократическая партия Германии). Все трое в последнее время заявляли о необходимости активизировать усилия по предоставлению оружия Украине. Как пишет DPA, визит на Западную Украину состоится по приглашению коллег из Верховной рады.

В минувший понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.

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