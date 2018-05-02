Депутаты британского парламента приняли "поправку Магнитского"

Баку. 2мая. REPORT.AZ/ Британские парламентарии во вторник одобрили поправки к внесенному правительством законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", одна из которых обязуют британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, а другая — по прозвищу "поправка Магнитского" — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авторы законопроекта — глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по правам человека лорд Ахмад Уимблдонский.

Рассмотрение документа начиналось в палате лордов, после чего было передано палате общин.