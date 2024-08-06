Депутату Европарламента от Словакии угрожали убийством

Депутат Европарламента от Словакии социал-демократ Любош Блаха получил в свой адрес угрозы об убийстве.

Депутат Европарламента от Словакии социал-демократ Любош Блаха получил в свой адрес угрозы об убийстве.

Как передает Report , об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Одержимый житель Братиславы угрожал, что застрелит меня, - написал Блаха. - Я дал показания в полиции. Меня вызвали как потерпевшего. Какой-то сумасшедший угрожал, что хочет меня застрелить".

По его словам, угрожавший ему 75-летний пенсионер сам позвонил в полицию и заявил о плане убийства, заявив полицейским, что отвергает взгляды, выражаемые Блахой.

"Несколько месяцев назад я бы, возможно, махнул рукой, так как в прошлые годы я тоннами получал такие угрозы. И особенно после волны русофобии, поднявшейся в 2022 году. Однако после того, как такой же оппозиционный активист чуть не убил премьера Роберта Фицо, к подобным вещам уже нельзя относиться легкомысленно", - написал депутат, выступающий, как и Фицо, за немедленное прекращение военного конфликта в Украине.