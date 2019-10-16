Депутаты не дали главе администрации Гонконга выступить с речью

Поддерживающая протестующих в Гонконге часть парламентариев cегодня прервала речь главы администрации города Кэрри Лэм, которая после четырех месяцев протестов и беспорядков должна была выступить с политическим обращением в законодательном собрании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В связи с этим глава администрации Гонконга вынуждена была выступить с видеообращением.Зал, где должно было состояться обращение, успели отремонтировать после того, как летом его разгромили ворвавшиеся в здание демонстранты. Лэм дважды пыталась начать речь, однако каждый раз ее прерывали. Члены оппозиции принесли в законодательное собрание плакаты, на которых глава администрации изображена с испачканными в крови руками, также 15 депутатов держали в руках плакат с лозунгом демонстрантов "Пять требований, ни одним меньше". Они выкрикивали в адрес Лэм требования уйти в отставку.Как сообщалось ранее, речь Лэм преимущественно должна была быть сфокусирована на земельной и жилищной проблемах, в то время как законодатели хотели услышать от нее программу урегулирования кризиса, который называют самым худшим за всю историю Гонконга.