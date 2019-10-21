Депутаты Чили прислушались к протестующим

Палата депутатов Чили одобрила законопроект, разрешающий исполнительной власти отменить повышение стоимости проезда в метро Сантьяго, ставшего причиной массовых протестов населения.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

Как уточняется, 103 депутата, присутствовавшие на внеочередном заседании, проголосовали за данное решение, 1 - против и 1 - воздержался. Законопроект, внесенный в парламент президентом страны Себастьяном Пиньерой, направлен в Сенат, который, как ожидается, должен рассмотреть его в ходе очередного заседания в понедельник вечером.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.