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Депутат Верховной Рады: Варданян был "кошельком для войн" и его номинирование на Нобелевскую премию - абсурд

Депутат Верховной Рады: Варданян был "кошельком для войн" и его номинирование на Нобелевскую премию - абсурд Рубена Варданяна, который когда-то был "кошельком для войн", теперь считают кандидатом на Нобелевскую премию мира, это абсурдно.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 20:37
Депутат Верховной Рады: Варданян был кошельком для войн и его номинирование на Нобелевскую премию - абсурд

Рубена Варданяна, который когда-то был кошельком для войн, теперь считают кандидатом на Нобелевскую премию мира, это абсурдно.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Анатолий Костюх, комментируя протест парламента Украины Нобелевскому комитету.

"Источник финансирования военных кампаний в разных странах, включая Украину - Рубен Варданян - номинирован на Нобелевскую премию. Это очень абсурдно. Напомню, что Рубен Варданян был включен в санкционный список США, и его темная деятельность неоднократно осуждалась европейскими политиками", - сказал депутат.

Костюх отметил, что Варданян находится в розыске в украинской базе данных "Миротворец".

"Я не знаю, является ли это ошибкой Нобелевского комитета или на это действительно закрывают глаза. Поэтому я решил поддержать инициативу своих коллег протестовать против этого и обратиться в Нобелевский комитет. Этот человек не должен быть номинирован на это высокое звание", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy of the Verkhovna Rada: Vardanyan, who was purse for wars, cannot be awarded Nobel Peace Prize
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: Müharibələr üçün pul kisəsi olan Vardanyan Nobel Sülh Mükafatına layiq görülə bilməz

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