Депутат Верховной Рады: Украине и региону угрожает серьезный продовольственный кризис

Украине и региону угрожает серьезный продовольственный кризис.

Украине и региону угрожает серьезный продовольственный кризис.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике, депутат от правящей партии "Слуга народа" Степан Чернявский.

"Если мировая общественность не предпримет серьезных мер в связи с кризисом зерновых и других продовольственных товаров в Украине, завтра уже будет поздно. Враг уничтожает все, минируют даже те территории, которые мы возделывали до войны. Мы потеряли контроль примерно над 20% посевных площадей", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что Украина не может решить эту проблему в одиночку. По его словам, необходимо освободить большие территории, а для этого нужно много средств: "Вопросы разминирования, решение вопросов логистики, закупки современных сортов семян, поставки топлива, минеральных удобрений должны решаться незамедлительно. До оккупации у нас было более 40 млн га сельскохозяйственных угодий. В настоящее время около 34 млн га остаются под нашим контролем, а это означает, что мы временно потеряли контроль над примерно 6-7 млн га сельскохозяйственных угодий. Мы не можем использовать то, что у нас есть, в достаточной степени из-за войны, из-за обстрелов источников энергии".

По его словам, "формула мира", которая будет реализована по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, может стать решением этой проблемы: "Мы с нетерпением ждем окончания войны. Прежде всего, это ядерная и радиационная безопасность, продовольственная, энергетическая, экологическая безопасность, возвращение наших пленных и депортированных граждан, а также вывод российских войск с территории Украины”.

Чернявский добавил, что Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции. Здесь производится 2% всего зерна в мире. Из-за войны оно не поставляется на мировой продовольственный рынок, и существует риск возникновения дефицита: "Основные проблемы - это вопросы логистики, вызванные постоянным обстрелом противником наших морских портов и транспортных узлов, проблема энергетики, поскольку враг каждый день пытается разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Все это представляет большую угрозу продовольственной безопасности мира. Единственный способ решить эту проблему – объединить вокруг нее все страны".